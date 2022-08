Fast doppelt so viele Sprit-Diebstähle in Sachsen-Anhalt wie vor einem Jahr

Preise für Diesel und Super-Benzin an einer Tankstelle: 210 mal wurde im ersten Quartal 2022 an Tankstellen im Land Sprit gestohlen.

Magdeburg - An der Total-Tankstelle in Stendal wurde es dem Betreiber im Frühling zu bunt: Weil Unbekannte immer wieder versuchten Sprit zu stehlen, mussten Kunden vor dem Tanken an der Kasse ihren Personalausweis vorlegen. Erst in diesen Tagen sperrte eine Tankstelle in Barleben ihre Zapfsäulen: „Aufgrund von vermehrten Tankstiebstahls sehen wir uns gezwungen, diese Säulen zu schließen“, informierte der Betreiber auf einem Zettel. Die Fälle passen zu einem größeren Trend: