Seit Monaten versucht ein deutsch-brasilianisches Paar aus Gerwisch eine Geburtsurkunde für seine in Magdeburg geborene Tochter Lilly zu bekommen – ohne Erfolg. Bis heute existiert das Kind für die Behörden nicht. Die Eltern sind verzweifelt.

Dominik Bleis mit seiner kleinen Tochter Lilly. Das Mädchen kam am 6. Dezember in Magdeburg zur Welt.

Magdeburg - Dominik Bleis und seine Frau Joyce erzählen ihre Geschichte in einer Bäckerei in der Altstadt von Magdeburg. Seit Monaten kämpfen sie um die Geburtsurkunde für ihre in Magdeburg geborene Tochter.