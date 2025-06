Ausgezeichnete Klimaschützer Landesumweltpreis: Magdeburger Wohnprojekt Bunte Butze gewinnt mit nachhaltiger Vision

In Magdeburg leben Familien in einem besonderen Haus: Die Bunte Butze verbindet gemeinschaftliches Wohnen, Nachhaltigkeit und kreative Raumlösungen. Wie das Modell funktioniert – und was ein Waffeleisen damit zu tun hat.