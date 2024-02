Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nach dem Urteil zu sieben Jahren Haft wegen Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Burg (Jerichower Land) hat am Donnerstagmorgen die Generalstaatsanwaltschaft Revision beim zuständigen Landgericht in Stendal eingelegt. Die dortige 1. Strafkammer hatte fünf Tage gegen den heute 32-jährigen Halle-Attentäter verhandelt und am Mittwoch das Urteil gesprochen.