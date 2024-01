Uniklinik Magdeburg: Das Klinikum will künftig eng mit den Pfeifferschen Stiftungen und dem Städtischen Klinikum kooperieren. Auch die Übernahme von Anteilen der Partner ist geplant.

Magdeburg. - Vor dem Hintergrund der vom Bund angekündigten großen Krankenhausreform stellen Land und Kliniken in Magdeburg die Weichen für eine große Klinik-Allianz für den Norden von Sachsen-Anhalt. Das Uniklinikum Magdeburg, das Städtische Krankenhaus und die Kliniken der Pfeifferschen Stiftungen sollen dabei zumindest in Teilen zusammenwachsen. Neben Kooperationen will das vom Land getragene Uniklinikum auch Anteile der kleineren Partner übernehmen.