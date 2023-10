An Sachsen-Anhalts Schulen fehlten zuletzt 87 Rektoren. Die Grundschulen sind besonders betroffen. Warum bleiben viele Stellen offen?

Grundschulen besonders betroffen: Schulleiter in Sachsen-Anhalt dringend gesucht

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - An Sachsen-Anhalts Schulen gibt es deutlich zu wenig Schulleiter. Nach Angaben des Bildungsministeriums von Eva Feußner (CDU) pendelte die Zahl der unbesetzten Rektoren-Stellen an den 754 öffentlichen Schulen zwischen 56 zum Jahresende 2022 und 87 in diesem September.