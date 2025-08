Magdeburg - Intel hat den Bau seiner beiden Fabriken in Magdeburg abgesagt. Nun geht es um den Intel-Acker – 400 Hektar bestes Bauland im Hightech-Park vor den Toren der Stadt. Der US-Chipkonzern will das Land veräußern. Intel sagt aber nicht an wen und zu welchem Preis. Die Stadt Magdeburg will das Land zurückkaufen und beruft sich auf ihr Vorkaufsrecht. Allerdings ist höchst fraglich, ob Magdeburg das schultern kann.

