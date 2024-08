Magdeburg - In der Debatte um die Angemessenheit der Sozialleistungen in Deutschland spricht sich Ministerpräsident Reiner Haseloff für Änderungen beim Bürgergeld aus: „Notwendig ist eine grundlegende Reform des Bürgergelds“, sagte er der Volksstimme am Dienstag. „Der Grundsatz ,Fördern und Fordern' muss wieder stärker im Mittelpunkt stehen.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.