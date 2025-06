Nach Angaben des Magdeburger Revierleiters hat der Geschäftsführer der Weihnachtsmarkt GmbH vor dem Anschlag am 20. Dezember 2024 eine Neupositionierung von Betonsperren an den Marktzufahrten ins Gespräch gebracht. Der Vorgang könnte entscheidend für die Aufarbeitung des Attentats sein.

Betonsperren am Zugang zum Magdeburger Weihnachtsmarkt nach dem Anschlag am 20. Dezember.

Magdeburg - Der Chef der Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH Paul-Gerhard Stieger hat nach Angaben des Magdeburger Polizeirevierleiters, Philipp Salow, vor dem Weihnachtsmarkt 2024 mögliche, künftige Änderungen der Position von Betonsperren zum Schutz vor Fahrzeugangriffen an den Zugängen zum Markt ins Gespräch gebracht. Das berichtete Salow am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss im Landtag zur Aufarbeitung des Anschlags vom 20. Dezember. Im Gespräch sei dabei seiner Erinnerung nach das Jahr 2025 gewesen. Salow räumte ein, er habe den Gedanken eingebracht, dass man - wenn hier Änderungen gewollt seien - das auch schon in der aktuellen Saison tun könnte. Salow betonte im Ausschuss zugleich: „Ich habe nicht gesagt, dass man etwas am Zufahrtschutz ändern sollte.“