Heidi Reichinnek steht für den Höhenflug der Linken. Im Volksstimme-Interview spricht die gebürtige Sachsen-Anhalterin jetzt über ihre Heimat, deren Bedrohung durch die AfD, eine mögliche Regierungsbeteiligung der Linken – und ihren Plan, sich ein Hyänen-Tattoo stechen zu lassen.

Heidi Reichinnek in Magdeburg: „Wir sind die rote Haltelinie gegen die AfD

Heidi Reichinnek im Interview in den Räumen der Linksfraktion am Magdeburger Landtag: „Das letzte Jahr war für uns alle ein wenig wie ein Fiebertraum.“

Magdeburg - Heidi Reichinnek ist das junge Gesicht der Linken im Bundestag. Noch im Sommer 2024 totgesagt, kam die Partei auch dank ihr bei der Bundestagswahl auf 8,7 Prozent. In dieser Woche war die gebürtige Sachsen-Anhalterin auf Tour im Land. Wie erklärt sich die 37-Jährige den Höhenflug ihrer Partei? Versteht sich die Linke noch als Stimme für den Osten? Und warum will sie sich ausgerechnet ein Hyänen-Tattoo stechen lassen? Darüber haben Reporterchef Michael Bock und Landesreporter Alexander Walter mit Reichinnek gesprochen.