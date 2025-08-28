weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Kultur
    4. >

  4. Spray-Aktion zur Kunstmesse: Das Magdeburger Kunstmuseum hat jetzt ein Bananen-Graffiti

Spray-Aktion zur Kunstmesse Das Magdeburger Kunstmuseum hat jetzt ein Bananen-Graffiti

Der Kölner Thomas Baumgärtel sprüht weltweit seine Kunstfrucht - jetzt auch ans Kunstmuseum Magdeburg.

Von Grit Warnat 28.08.2025, 16:16
Bananensprayer Thomas Baumgärtel
Bananensprayer Thomas Baumgärtel Foto: Uli Lücke

Magdeburg - Ein Graffiti am altehrwürdigen Gemäuer des Kunstmuseums Kloster Unser Lieben Frauen? Undenkbar hätte man meinen können. Doch gestern strahlte Museumsdirektorin Annegret Laabs über die knallgelbe Banane im Eingangsbereich - direkt neben der von Bildhauer Heinrich Apel einst gestalteten Eingangstür. Ganz legal hat Thomas Baumgärtel ans Kunstmuseum sein „Gütesiegel“ gesprayt. Er nannte es Auszeichnung.