Der Kölner Thomas Baumgärtel sprüht weltweit seine Kunstfrucht - jetzt auch ans Kunstmuseum Magdeburg.

Das Magdeburger Kunstmuseum hat jetzt ein Bananen-Graffiti

Magdeburg - Ein Graffiti am altehrwürdigen Gemäuer des Kunstmuseums Kloster Unser Lieben Frauen? Undenkbar hätte man meinen können. Doch gestern strahlte Museumsdirektorin Annegret Laabs über die knallgelbe Banane im Eingangsbereich - direkt neben der von Bildhauer Heinrich Apel einst gestalteten Eingangstür. Ganz legal hat Thomas Baumgärtel ans Kunstmuseum sein „Gütesiegel“ gesprayt. Er nannte es Auszeichnung.