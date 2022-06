Hohe Dieselpreise kosten Sachsen-Anhalts Autofahrern Millionen

Magdeburg - Wenn es um den Dieselpreis geht, kommt der Magdeburger Transportunternehmer Gerhard Bertram in Fahrt. Er hat sich acht Lkw der Euro-6-Norm angeschafft, um mit der Zeit zu gehen. Die Kosten waren in der Anschaffung dreimal so hoch, wie für einen normalen Lkw. Er befürchtet nun einen Bumerang: „Von Januar 2021 bis Februar 2022 gab es beim Diesel eine Preissteigerung von knapp 30 Prozent.“ Mit dem Krieg befürchtet er noch Schlimmeres.