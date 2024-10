Magdeburg/Halle - Kurz vor dem fünften Jahrestag des Terror-Angriffs eines Rechtsextremisten auf die Synagoge von Halle mit zwei getöteten Passanten haben Unbekannte eine Gedenktafel am „Tekiez“ in der Stadt mit einem Hakenkreuz beschmiert. Es handelt sich um eben jenes ehemalige Döner-Geschäft, in dem der Attentäter Stephan B. am 9. Oktober 2019 einen 20-Jährigen erschoss. Zuvor hatte er vergeblich versucht, in die nahe gelegene Synagoge einzudringen, um dort Besucher des Gottesdienstes am höchsten jüdischen Feiertag „Jom Kippur“ zu töten. Auch im Umfeld des „Tekiez“ wurden laut Polizei Schmierereien entdeckt.

