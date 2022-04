Archäologie Immer ein paar Steine in der Tasche: Preis für Bodendenkmalpfleger aus Magdeburg

Zwei Einzelpreisträger und zwei Vereine werden am Montag in der Staatskanzlei mit dem diesjährigen Denkmalpreis Sachsen-Anhalts ausgezeichnet. Zu den so geehrten gehört Ralf Wagner aus Magdeburg-Randau, dessen Name eng mit zwei spektakulären Funden verknüpft ist.