Deshalb gibt es immer mehr Messerattacken in Sachsen-Anhalt - ein Rechtspsychologe gibt Antworten

Im vergangenen Jahr griffen in Sachsen-Anhalt 79 Täter mehr zum Messer als 2019, Im selben Zeitraum waren 18 Ausländer weniger an diesen Straftaten beteiligt.

Magdeburg - Bei einem Public Viewing am 29. Juni 2021 direkt am Campus-Tower auf dem Magdeburger Uni-Platz anlässlich der Fußball-EM griff kurz vor 22 Uhr ein 41-Jährigen zwei Sicherheitsleute mit einem Messer an. Beide Sicherheitsleute wurden verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Der 41 Jahre alte Täter wurde gefasst und kam in Untersuchungshaft.