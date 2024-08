Fremdsprachen in der Schule Immer weniger Schüler in Sachsen-Anhalt lernen Russisch

Einst erste Fremdsprache in der DDR ist die größte slawische Sprache heute in den Schulen des Landes auf dem Rückzug. Eine Trendumkehr ist schon mit Blick auf die Lehrerschaft nicht in Sicht.