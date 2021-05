In welchen Bundesländern Urlaub trotz Pandemie für Sachsen-Anhalter möglich ist

Magdeburg/Berlin - Wer wünscht es sich nicht? Einen ruhigen Tag in den Bergen, Wandern am Rhein oder doch die Füße an der Ostsee in den Sand stecken. Doch die Möglichkeiten während der Pandemie sind noch immer eingeschränkt: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen über 100, greift dort ab dem übernächsten Tag die Bundes-Notbremse. Das heißt unter anderem: Restaurants und Hotels bleiben geschlossen. Für Regionen mit stabilen Sieben-Tage-Inzidenzen unter 100 entscheiden die Länder jedoch selbst über die Corona-Maßnahmen. Eine Übersicht, was in welchen Bundesländern wieder möglich ist. Wie die Lockerungen in Sachsen-Anhalt umgesetzt werden, lesen Sie hier. Und auch Magdeburg lockert mittlerweile gewaltig in den Bereichen Gastronomie und Kultur.

Baden-Württemberg: Ab Samstag, den 15. Mai treten hier umfangreiche Lockerungen in Kraft: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage in folge unter 100, darf die Außen- und Innengastronomie von 6 bis 21 Uhr öffnen. Es gelten strenge Hygiene- und Testauflagen. Auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen dürfen dann wieder öffnen. Gleiches gilt für Kulturveranstaltungen, wie Theater, Konzerte oder Kino, unter freiem Himmel. Kulturorte wie Galerien oder Bibliotheken dürfen wieder ihre Türen öffnen.

Bayern: In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 dürfen ab dem Pfingstwochenende jegliche Übernachtungsangebote wieder öffnen. Dazu zählen etwa Hotels, Ferienwohnungen, Jugendherbergen oder Campingplätze. Gleiches gilt für touristische Angebote wie Stadtführungen, Seilbahnen und touristischer öffentlicher Nahverkehr. Voraussetzung ist ein gültiger negativer Corona-Test. Die Gastronomie darf bereits jetzt bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 ihre Außenbereiche öffnen. Für Bewohner von Bayern gelten sogar noch weitreichendere Lockerungen: Sie dürfen zu Besuchen oder zum Einkaufen wieder in ihr Nachbarland Österreich fahren, ohne in Quarantäne zu müssen.

Berlin: Die Außengastronomie soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ab dem Freitag vor Pfingsten wieder öffnen dürfen. Voraussetzung ist eine anhaltende Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 sowie ein negativer Corona-Test. Ein vollständiger Impfschutz befreit von der Testpflicht. Die Übernachtungsmöglichkeiten bleiben aber weiterhin beschränkt - für die Hotels sind keine Lockerungen in Sicht.

Hamburg: Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen wurden aufgehoben. Zudem wird kommenden Dienstag, den 18. Mai über weitere Lockerungen beraten. Geplant ist nach Angaben des "Hamburger Abendblatts", dass die Außengastronomie öffnen darf. Bisher hieß es, dass die Außenbereiche der Gastronomie erst Anfang Juni wieder öffnen dürfen.

Mecklenburg-Vorpommern: Ab dem 23. Mai, also Pfingstsonntag, darf die Außen- und Innengastronomie wieder öffnen. Touristische Reisen sind ab dem 7. Juni für Einwohner des Bundeslandes und ab dem 14. Juni für alle wieder möglich.

Niedersachsen: Hier wird nur vorsichtig gelockert. Bis voraussichtlich Ende Mai soll die sogenannte Landeskindregelung gelten. Das heißt, dass Übernachtungen in Hotels oder auf Campingplätzen vorerst nur den Einwohnern des Bundeslandes vorbehalten sind. Es zählt der Erst- und Zweitwohnsitz. Die Außengastronomie hat bereits wieder geöffnet. Es wird ein negativer Corona-Test benötigt. Tagesausflüge sind aber auch für Menschen aus anderen Bundesländern erlaubt.

Nordrhein-Westfalen: Hotels und Pensionen dürfen wieder öffnen. Voraussetzung ist eine stabile Wocheninzidenz von unter 100. Und sie dürfen maximal 60 Prozent ihrer Betten vergeben, solange die Wocheninzidenz zwischen 50 und 100 liegt. Fällt sie unter 50, darf die Kapazitätsgrenze aufgehoben werden. Wer das Angebot nutzen darf? Alle die genesen, geimpft oder getestet sind. Andere Freizeitanlagen, wie Minigolfanlagen oder Hochseilgärten dürfen bereits wieder öffnen. Gleiches gilt für die Außengastronomie, wenn die Wocheninzidenz stabil unter 100 liegt und die Innengastronomie, wenn die Wocheninzidenz stabil unter 50 liegt.

Schleswig-Holstein: Hier ist Urlaub nur in vier sogenannten Modellregionen möglich - an der Lübecker Bucht (Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Neustadt und Sierksdorf), in Nordfriesland, in der Schleihregion (um Schleswig, Kappeln und Eckernförde) und in Büsum. Es gelten strenge Kontaktbeschränkungen sowie häufige Corona-Tests und strenge Hygieneauflagen. Die Außengastronomie darf im gesamten Land öffnen. Ab Montag, dem 17. Mai sollen weitere Lockerungen folgen - etwa das Öffnen der Innengastronomie unter strengen Auflagen. Frische negative Corona-Tests sollen aber weiterhin verpflichtend bleiben.