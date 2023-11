Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In der Debatte um Fördermilliarden des Bundes für die Magdeburger Intel-Ansiedlung hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) seine Erwartungen an die Bundesregierung bekräftigt: „Der Kanzler hat sich am Freitag auf der Ostkonferenz in Leipzig klar positioniert, dass diese Projekte kommen werden“, sagte Haseloff am Dienstag zu den Subventionsplänen für die Chipwerke in Magdeburg und Dresden (TSMC). Es gebe keinen Grund, an dieser Aussage zu zweifeln. „Wir machen uns am Wort des Kanzlers fest“, betonte er.