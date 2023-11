Der US-Chipkonzern Intel will ab 2024 zwei neue Fabriken in Magdeburg bauen. Der Bund will die 30-Milliarden-Euro-Investition mit zehn Milliarden Euro stützen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts fliegen die Fetzen. Es geht auch um die geplanten Intelfabriken in Magdeburg. Bundeswirtschafts-Staatssekretär Michael Kellner (Grüne) sagte dem Redaktionsnetzwerk RND: „Nach heutigem Stand sind ohne den Klima- und Transformationsfonds aber weder die Chipansiedlung in Dresden noch die Chipansiedlung in Magdeburg und der Wiederaufbau der Solarindustrie in Ostdeutschland gesichert“.