Das Internationale Stiftungsgymnasium in Magdeburg bietet Oberschülern künftig den „IB-Abschluss“ an. Attraktiv sein dürfte er etwa für Kinder von Intel-Mitarbeitern oder Deutsche, die es ins Ausland zieht.

Magdeburg - Die Ansiedlung des Chipriesen Intel in Magdeburg verändert die Schullandschaft in Sachsen-Anhalt: Als erste Schule im Land überhaupt bietet das Internationale Stiftungsgymnasium Magdeburg mit derzeit 460 Schülern ab Herbst das sogenannte „International Baccalaureate“ (IB) an. Es wird damit zur ersten „IB World School“ des Landes. Beim IB handelt es sich um einen weltweit anerkannten Abschluss - vergleichbar mit dem deutschen Abitur, laut Schule aber mit einer größeren Fächerbreite und stärkerem Wissenschaftsbezug.

Abschluss attraktiv für Internationale aber auch Deutsche, die es ins Ausland zieht

Zunächst 12 bis 15 Oberschüler werden am IB-Programm an der Schule ab dem neuen Schuljahr teilnehmen, sagte Schulleiter Mike Keune am Donnerstag in Magdeburg. „Wer das IB hat, kann sich nahtlos an zahlreichen Hochschulen im Ausland bewerben oder für Firmen in aller Welt arbeiten“, ergänzte Antje Schwan, stellvertretende Schulleiterin und Programmkoordinatorin für das IB-Programm. Gleichzeitig könnten Schüler aus dem Ausland, die mit ihren Eltern nach Sachsen-Anhalt ziehen, leichter im deutschen Schulsystem ankommen. Bundesweit böten derzeit gut 80 weitere Schulen den IB-Abschluss an.

Die Entscheidung für den Schritt sei bereits vor Bekanntwerden der Großinvestition durch den Technologie-Konzern Intel erfolgt, sagte Klaus Roth, Vorstandschef der Stiftung Evangelische Jugendhilfe, die Träger des Stiftungsgymnasiums ist. Drei Jahre habe sich die Schule auf die Zertifizierung vorbereitet, die von der in Genf ansässigen privatwirtschaftlichen International Baccalaureate Organisation (IB-Organisation) vergeben wird.

Stiftungsgymnasium bietet IB-Abschluss zusätzlich zum deutschen Abitur an

Das IB-Diploma Programme (IB DP) beinhaltet am Stiftungsgymnasium laut Schulleitung sechs Fächergruppen mit insgesamt acht Fächern. Das Ablegen der Prüfungen sei in Englisch und Französisch möglich, sagte Antje Schwan. Die Schule bietet das IB zunächst vorerst nur zusätzlich zum deutschen Abitur an, ergänzte Schulleiter Keune. Für Schüler bedeute das zeitlichen Mehraufwand. Rund drei Stunden pro Woche mehr an Unterricht müssten diese einplanen. Realistisch sei damit, dass mittelfristig 10 bis 20 Prozent der Oberstufenschüler am Gymnasium neben dem Abitur auch einen IB-Abschluss anstreben.

„Sachsen-Anhalt ist um ein weiteres Merkmal reicher geworden“, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) zum Schritt. Es sei erfreulich, dass das IB ab dem kommenden Schuljahr nun auch im Land vergeben werde. Neben Sachsen-Anhalt gebe es bislang lediglich zwei weitere Bundesländer ohne Schulen, die den IB-Abschluss anbieten. „Wir wissen, dass wir etwas in dieser Richtung machen müssen“, ergänzte die Ministerin. Schon jetzt bilde das Land Lehrer für die im Herbst startende Ausbildung von Mikrotechnologen in Magdeburg weiter. Bedarf für eine eigene, internationale Schulgründung wegen der Intel-Ansiedlung sieht Feußner indes nicht.

Intel bringt Tausende Arbeitsplätze nach Magdeburg - und wohl viele Internationale

Klaus Roth, Chef der evangelischen Jugendstiftung, bot mit Blick auf Intel dennoch eine Vergrößerung der Kapazitäten von Internationaler Stiftungsgrundschule und Stiftungsgymnasium an. Die Stiftung ist zudem Trägerin der Trilingualen Kita in der Stadt. „Wir sind schon jetzt überzeichnet“, sagte Roth. Bei möglichen Bau-Investitionen müssten Stadt oder Land der Stiftung aber entgegenkommen. Das private Stiftungsgymnasium in Magdeburg gibt es seit 2018. Das Schulgeld für die Einrichtung liegt laut Leitung derzeit bei 120 Euro. In Härtefällen kann es demnach aber auch erlassen werden.

Der Chipriese Intel will in Magdeburg ab Ende dieses Jahres für insgesamt 30 Milliarden Euro zunächst zwei hochmoderne Chipfabriken bauen. 2027/28 soll die Produktion starten. Mit der Ansiedlung des Werks sollen rund 3.000 Arbeitsplätze allein bei Intel entstehen, mehr als 10.000 inklusive Zulieferern und angebundenen Firmen. Erwartet wird dabei auch der Zuzug vieler Fachkräfte aus dem Ausland, etwa aus Irland oder Israel. Dort gibt es bereits große Intel-Standorte.