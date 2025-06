In die Cold-Case-Ermittlungen zum Aschersleber Fall Anja Lengnick kommt wieder Bewegung. Ermittler haben einen anonymen Brief erhalten. Jetzt sucht die Polizei fieberhaft den Absender.

Wird der Mord an Anja Lengnick nach 27 Jahren doch noch geklärt?

Der Hauseingang, an dem Anja Lengnick zusammenbrach. Freunde reagierten mit Trauer und Entsetzen.

Magdeburg. - Im September 1998 ist die damals 16-jährige Anja Lengnick auf dem Heimweg von der Diskothek „Manege“ in Aschersleben (Salzlandkreis) ermordet worden. Etwa 300 Meter vor ihrer Wohnung in der Judith-Reßnik-Straße stach ein bis heute unbekannt gebliebener Täter auf die Jugendliche von hinten mit einem etwa 19 Zentimeter langen Messer zweimal auf den Rücken ein. Die Jugendliche schleppte sich nachts gegen 2.30 Uhr noch zu ihrem Hauseingang und brach dort zusammen. Der Täter blieb bis heute unbekannt, auch wenn es damals vier Verdächtige gab. Darunter war auch der 18-jährige Ex-Freund. Doch nach knapp 27 Jahren kommt nun wieder Bewegung in den Fall.