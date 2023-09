Seit gut einem Jahr ist Ron Prosor Israels Botschafter in Deutschland. Im Volksstimme-Interview spricht er über den Jugendaustausch zwischen Israel und Sachsen-Anhalt, wieder erstarkenden Antisemitismus in Deutschland und den Zustand der israelischen Demokratie.

Zwei Frauen gedenken vor der Synagoge in Halle der Opfer des rassistisch motivierten Attentats vom 9. Oktober 2019.

Magdeburg - Volksstimme: Herr Botschafter, Sie waren kürzlich bei einem Projekttag in Magdeburg mit Schülern aus Sachsen-Anhalt. Thema: „Israel anders kennenlernen“. Welches Signal an die Schüler in unserem Land war Ihnen wichtig?