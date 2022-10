Keine strengere Pflicht: Maske beim Einkauf bleibt in Sachsen-Anhalt freiwillig

Die Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt bleiben. Eine Maskenpflicht in Geschäften und anderen öffentlichen Innenräumen gibt es vorerst nicht, doch die Maßnahme bleibt weiter im Gespräch.

Magdeburg - Die Landesregierung hat die Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt um vier Wochen verlängert. In öffentlichen Verkehrsmitteln muss weiter Maske getragen werden, ebenso im Sozial- und Gesundheitsbereich. Die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen ist damit aber nicht vom Tisch.