Ein Syrer ist vom Magdeburger Landgericht wegen schweren Bandendiebstahls und Raubes verurteilt worden. Er soll in zehn Fällen Landsleute für angebliche Visa um insgesamt mehr als 100.000 Euro erleichtert haben.

Der Angeklagte wurde in Handschellen in den Gerichtssaal geführt.

Magdeburg. - Das Magdeburger Landgericht hat gestern einen 50-jährigen Syrer wegen schweren Bandendiebstahls in acht Fällen und schweren Raubes in zwei Fällen zu sieben Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem soll der Mann 16.800 Euro Schmerzensgeld und 9.000 Euro Entschädigung an seine Opfer zahlen. Sie waren hauptsächlich seine eigenen Landsleute. Der ehemalige Inhaber einer Magdeburger Bar hatte sich nach Feststellung des Gerichts im Herbst 2021 einer Gruppe von mindestens fünf anderen noch zu ermittelnden Personen angeschlossen, um mit ihnen Straftaten zu begehen.