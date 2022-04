Kommentar: Demo in Magdeburg - Corona überfordert die Staatsmacht

Magdeburg - Stundenlang war die Magdeburger Innenstadt am Sonnabend eine einzige Blaulicht-Zone. Polizeiwagen jagten hin und her und sperrten Straßen. Ein Polizei-Helikopter kreiste über der City. So sieht ein Demonstrationstag gegen die Corona-Bestimmungen inzwischen in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt aus. Nicht zum ersten Mal bei diesem Anlass entglitt der Staatsmacht die Kontrolle.