  4. Einsparungen bei Lehrkräften: Korb für Initiative aus Sachsen: Sachsen-Anhalt hält an Verbeamtung von Lehrern fest

Sachsen will die Kultusminister der Länder davon überzeugen, gemeinsam die Verbeamtung für Lehrer abzuschaffen. Der Freistaat will so viel Geld sparen und einen künftigen Lehrerüberschuss verhindern. Aus Magdeburg kommt jetzt die Absage.

Von Alexander Walter 23.01.2026, 16:32
Sollten Lehrer künftig nur noch als Angestellte neu eingestellt werden? Ja, sagt das Nachbarbundesland Sachsen.
Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Bildungsministerium hat einer Initiative aus Sachsen zur Abschaffung der Lehrerverbeamtung in allen Bundesländern eine Absage erteilt.