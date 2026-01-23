Einsparungen bei Lehrkräften Korb für Initiative aus Sachsen: Sachsen-Anhalt hält an Verbeamtung von Lehrern fest

Sachsen will die Kultusminister der Länder davon überzeugen, gemeinsam die Verbeamtung für Lehrer abzuschaffen. Der Freistaat will so viel Geld sparen und einen künftigen Lehrerüberschuss verhindern. Aus Magdeburg kommt jetzt die Absage.