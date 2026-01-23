Willkür gegen Einwanderer „Es kann jeden treffen“: Eine Wernigeröderin über das Klima in Minneapolis nach den tödlichen Schüssen auf Renee Good
Die Sachsen-Anhalterin Juliane Schicker arbeitet als Professorin in Minneapolis. Seitdem die Einwanderungspolizei dort vor wenigen Tagen die US-Bürgerin Renee Good erschoss, leben die Einwanderer im Ausnahmezustand, sagt sie.
23.01.2026, 16:44
Magdeburg/Minneapolis - Juliane Schicker ist gerade dabei in den Unterricht zu gehen, als am 7. Januar die tödlichen Schüsse auf die dreifache Mutter Renee Good fallen – nur wenige Autominuten von ihr entfernt.