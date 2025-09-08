Erst im Juni hatten Polizisten im Harz versehentlich Schreckschusswaffen an einen Tierpark verschenkt. Jetzt will das Innenministerium die Asservatenlagerung in Sachsen-Anhalt auf neue Füße stellen.

Magdeburg - Zuletzt verschenkten Polizisten versehentlich vier Schreckschusswaffen aus einer Asservatenkammer, die längst hätten vernichtet sein sollen, an den Halberstädter Tierpark. Doch schon lange vorher – bei einer Prüfung zwischen 2021 und 2022 – stellte der Rechnungshof erhebliche Mängel in der Beweismittellagerung (Asservate) der Landespolizei fest. Auch dabei ging es um verschwundene Waffen – laut Innenministerium handelt es sich um Vorfälle aus den 90er Jahren.