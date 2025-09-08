Neue Analyse vom Landeskriminalamt GPS-Diebe erbeuten mit landwirtschaftlichen Präzisionsgeräten Millionen
In Sachsen-Anhalt wurden Landwirten binnen zehn Jahren in 359 Fällen Präzisionsgeräte gestohlen. Im Schnitt betrug der Wert je 15.000 Euro. Kriminelle verkaufen die Elektronik nach Erkenntnissen der Polizei weltweit.
Aktualisiert: 08.09.2025, 17:39
Magdeburg. - Als die Mitarbeiter von Uwe Schmidt in Dahlenwarsleben (Börde) Ende Mai zu den John-Deere-Traktoren in einer verschlossenen und nicht einsehbaren Halle gehen wollen, erleben sie eine böse Überraschung: Unbekannte haben die Türen einer Lagerhalle aufgebrochen und gezielt zwei GPS-Empfänger von den Traktoren abgebaut. Es fehlen nur die Tausende Euro teuren Geräte. Alles andere bleibt unangetastet. Der 66-jährige Geschäftsführer der Dawa Agrar GmbH & Co.KG erinnert sich: „Wir dachten, es wäre alles sicher bei uns.“