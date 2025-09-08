In Sachsen-Anhalt wurden Landwirten binnen zehn Jahren in 359 Fällen Präzisionsgeräte gestohlen. Im Schnitt betrug der Wert je 15.000 Euro. Kriminelle verkaufen die Elektronik nach Erkenntnissen der Polizei weltweit.

Michael Eckhardt, Abteilungsleiter für Präzisionslandwirtschaft bei der LVA Landtechnik in Altenweddingen, zeigt einen der bei Dieben begehrten GPS-Empfänger.

Magdeburg. - Als die Mitarbeiter von Uwe Schmidt in Dahlenwarsleben (Börde) Ende Mai zu den John-Deere-Traktoren in einer verschlossenen und nicht einsehbaren Halle gehen wollen, erleben sie eine böse Überraschung: Unbekannte haben die Türen einer Lagerhalle aufgebrochen und gezielt zwei GPS-Empfänger von den Traktoren abgebaut. Es fehlen nur die Tausende Euro teuren Geräte. Alles andere bleibt unangetastet. Der 66-jährige Geschäftsführer der Dawa Agrar GmbH & Co.KG erinnert sich: „Wir dachten, es wäre alles sicher bei uns.“