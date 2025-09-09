Wirtschaftsnahe Bildungsstudie Nirgendwo brechen Migranten die Schule häufiger ab als in Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt ist im „Bildungsmonitor“ des Instituts der Deutschen Wirtschaft von Rang 11 auf 13 abgerutscht. Besonders düster fällt die Bilanz beim Schulerfolg von Migranten aus.
Aktualisiert: 11.09.2025, 13:27
Magdeburg - Der Nachbar Sachsen ganz vorn vor Bayern und Hamburg – Sachsen-Anhalt dagegen in der Schlussgruppe: In der Studie „Bildungsmonitor“ des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) ist das Bundesland von Rang 11 im vergangenen Jahr auf Platz 13 abgerutscht.