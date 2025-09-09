Sachsen-Anhalt ist im „Bildungsmonitor“ des Instituts der Deutschen Wirtschaft von Rang 11 auf 13 abgerutscht. Besonders düster fällt die Bilanz beim Schulerfolg von Migranten aus.

Nirgendwo brechen Migranten die Schule häufiger ab als in Sachsen-Anhalt

Unterricht in einer Grundschule: Beim Schulerfolg von Migranten ist Sachsen-Anhalt laut „Bildungsmonitor“ Schlusslicht im Bund.

Magdeburg - Der Nachbar Sachsen ganz vorn vor Bayern und Hamburg – Sachsen-Anhalt dagegen in der Schlussgruppe: In der Studie „Bildungsmonitor“ des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) ist das Bundesland von Rang 11 im vergangenen Jahr auf Platz 13 abgerutscht.