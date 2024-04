Zwei Lehrer, GEW-Mitglieder, wollen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Magdeburg zur sogenannten Vorgriffsstunde überprüfen lassen. Wird eine Revision zugelassen, könnte der Fall vor das Bundesverwaltungsgericht gehen.

Lehrer fechten Urteil zu Extra-Stunde in Sachsen-Anhalt an

Die Lehrer Volker Thiele und Anke Prellwitz, hier beim Verhandlungstermin am Oberverwaltungsgericht Anfang März, wollen die Rechtmäßigkeit der Extra-Stunde für Lehrer im Land vom Bundesverwaltungsgericht Leipzig prüfen lassen.

Magdeburg - Seit einem Jahr müssen Sachsen-Anhalts Lehrer eine Unterrichtsstunde mehr pro Woche erteilen. Die Landesregierung will mit dem vorerst bis 2028 begrenzten Schritt die Personalnot an den Schulen lindern. Die Vorgabe, die zuletzt 12.400 der 16.700 Pädagogen im Land betraf, war von Anfang an umstritten. Mehrere Lehrer haben geklagt.