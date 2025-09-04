weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  3. Vorgriffsstunde für Lehrer in Sachsen-Anhalt laut Gericht rechtswidrig

Akuter Lehrermangel Schlappe für Bildungsministerium: Gericht kippt Vorgriffsstunde in Sachsen-Anhalt

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Extra-Unterrichtsstunde für Sachsen-Anhalts Lehrer gekippt. Die Kläger fühlen sich bestätigt. Das Land muss der Personalnot nun neu begegnen.

Von Antonius Wollmann und Alexander Walter Aktualisiert: 04.09.2025, 20:16
Klagen: Volker Thiele und Anke Prellwitz haben gegen die Vorgriffsstunde geklagt. Das Bundesverwaltungsgericht gab ihnen gestern Recht.
Foto: A. Walter

Magdeburg/Leipzig. - Die sogenannte Vorgriffsstunde für Sachsen-Anhalts Lehrer ist rechtswidrig. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die von der Landesregierung nach Ostern 2023 eingeführte Zusatz-Unterrichtsstunde pro Woche gestern für unwirksam erklärt.