Video: Wie die „Letzte Generation“ den Verkehr in Magdeburg lahmlegen wollte

Magdeburg - Morgendämmerung in der Magdeburger Innenstadt. Das Thermometer fällt unter den Gefrierpunkt. Zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt will sich am Montagmorgen die „Letzte Generation“ zum Klima-Protest in Magdeburg auf die Straße kleben. Der Ort bleibt bis zum Schluss geheim.