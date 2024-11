Die Linke fordert in den kommenden beiden Jahren 50 Millionen Euro für den Schulbau in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Die Linke im Landtag fordert im Doppelhaushalt 2025/26 Mehr-Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro für Schulen und Sportstätten in Sachsen-Anhalt. Dazu hat die Fraktion zwei Änderungsanträge zum Etatentwurf gestellt. Nicht hinnehmbar seien etwa Pläne, ein in Aussicht gestelltes Landesschulbauprogramm abzusagen sowie den Bau des bereits in Planung befindlichen „Haus des Sports“ in Halle auf Eis zu legen, sagte Bildungspolitiker Thomas Lippmann. Die Linke fordert allein fürs Schulbauprogramm für 2025/26 50 Millionen Euro.