Nach Rassismus-Vorwürfen Linke fordert Antworten zu Einschulung in Burg

Nach Plänen für die Bildung einer eigenen ersten Klasse aus vermeintlich arabischsprachigen Kindern an einer Grundschule in Burg hat die Linksfraktion eine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Das Landesnetzwerk Migratenorganisationen (Lamsa) fordert ein Sofort-Programm zur Aufarbeitung der Vorgänge.