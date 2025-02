Mit Beraterverträgen lässt Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerium von einem externen Unternehmen seit 2023 Modelle zur Gesundheitsversorgung in Genthin und anderen Städten sondieren – bislang mit überschaubarem Ergebnis.

Linke kritisiert teure Beraterverträge zur Gesundheitsversorgung in Sachsen-Anhalt

Seit Jahren fordern Bürger und Stadträte aus Genthin und Havelberg Nachfolgeeinrichtungen für die geschlossenen Krankenhäuser in ihren Städten.

Magdeburg - Die Linke im Landtag übt Kritik an der Vergabe millionenschwerer Beraterverträge zur Gesundheitsversorgung in Sachsen-Anhalt an das externe Beratungsunternehmen „PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH“.