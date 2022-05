Luft raus bei Luftfiltern: Warum so wenige Schulen in Sachsen-Anhalt die Filter-Geräte haben

Luftfilter in einem Klassenraum: Die oft kühlschrankgroßen Geräte saugen Raumluft von unten an, reinigen sie in speziellen Filtern von Aerosolen und geben sie über den Köpfen der Schüler wieder ab. Über den Nutzen streiten Experten. Die Uni Magdeburg sah das Infektionsrisiko zuletzt in mit Geräten ausgestatteten Räumen bei nahe null. Das Landesumweltamt hielt Lüften in der Regel für ausreichend.

Foto: dpa