Bester Blick über den Domplatz in Magdeburg: Landtagspräsident Gunnar Schellenberger nutzt seinen Dienstbalkon, um zusammen mit Gästen am Samstagabend beim Konzert von Roland Kaiser dabei zu sein. Das sorgt nicht nur bei Grünen-Fraktionschefin Lüddemann für Kritik.

Zufällige Termine am Samstag? Landtagspräsident lauscht Roland-Kaiser-Konzert ohne Eintritt vom Büro-Balkon

Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) und Gäste amüsieren sich beim Konzert von Schlagerstar Roland Kaiser in Magdeburg.

Magdeburg (uk/aw) - Roland Kaiser („Manchmal möchte ich schon mit dir“, „Extreme“) erlebt gerade seinen zweiten Frühling. Bundesweit sind seine Konzerte ausverkauft, und die Ticketpreise sind gesalzen.

Für den Auftritt des Schlagerkaisers am 12. August dieses Jahres in Magdeburg musste man mindestens 69,50 Euro hinlegen – mit beträchtlicher Spannweite nach oben. Und mit Sichtzäunen wollten die Veranstalter Nassauern das Spiel verderben.

Zaungast bei Roland Kaiser: Landtagspräsident laucht vom Büro-Balkon

Doch für manche gab es offenbar eine günstigere Möglichkeit, dem Live-Konzert von Kaiser und seiner Band beizuwohnen. So soll Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) vom Balkon des Landtags dem Konzert mit unbekannten weiblichen Gästen zumindest zeitweise gelauscht haben, wie auch durch eine Aufnahme belegt wird. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet.

Schellenberger sagte Montag zur Volksstimme, dass er zur betreffenden Zeit einen dienstlichen Termin im Landtag hatte. Im Anschluss habe man nur kurz rausgeguckt.

Samstagabend im Landtag: Was für einen Termin hatte Schellenberger?

Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann ist empört. „Was soll denn das für eine dienstliche Veranstaltung sein, die dort Samstagabend von Herrn Schellenberger im Landtag angesetzt wurde? Zufällig parallel zum Konzert von Roland Kaiser“, sagte sie Montag zur Volksstimme.

Das sei schon sehr verwunderlich, auch unter dem Aspekt, dass die CDU-Fraktion sonst sehr darauf achte, abends oder am Wochenende keine Plenartermine anzusetzen. In Zeiten, in denen Umfragen eine katastrophale Entfernung zwischen Politikern und Bürgern belegen, sei ein solches Verhalten inakzeptabel.

Ärger um Schellenberger-Fotos bei Roland Kaiser: Vorteile für die "politische Elite"?

„Der Landtag ist für die Bürger da und nicht für eine politische Elite“, so Lüddemann weiter. Das Thema werde in der nächsten Sitzung des Ältestenrats auf die Tagesordnung kommen.

In den sozialen Netzwerken war der Tenor eindeutig: „Ihr kriegt ’ne Instagram-Story von mir“, „Schau, unsere Volksvertreter“ oder „Die da oben“. Kopfschüttelnd hatten Konzert-Besucher Fotos der Szene gemacht und gepostet.