Magdeburger Professor zum Durchbruch bei der Kernfusion

Sonnenoberfläche mit riesiger Gasfackel: Aus einem Gramm Wasserstoff ließe sich per Kernfusion so viel Energie erzeugen wie aus acht Tonnen Erdöl.

Magdeburg - Es ist der 5. Dezember 2022 als es Wissenschaftlern bei San Francisco gelingt, was Forscher, Medien und Politiker weltweit bis heute als Durchbruch in der Kernfusionsforschung feiern. In der National Ignition Facility, einer Einrichtung zur Erforschung von US-Kernwaffen, zünden sie für Sekundenbruchteile die Sonne auf Erden. Mit Lasern beschießen die Wissenschaftler dazu eine Brennstoffkammer aus Gold, die in ihrer Mitte eine Diamantkapsel mit einer winzigen Menge der Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium enthält. Die Goldkammer wiederum verteilt extrem energiereiche Röntgenstrahlung in den Innenraum. Bei Temperaturen um 120 Millionen Grad passiert es schließlich: Die Kapsel mit dem Wasserstoff implodiert – die Kernfusion startet.