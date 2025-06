In einem Schreiben an die Landespolitik fordern 102 Grundschulleiter aus Sachsen-Anhalt die Rücknahme von Stunden-Kürzungen im neuen Schuljahr - und warnen vor sozialer Spaltung. Für Bildungsministerin Eva Feußner kommt der Brief zur Unzeit.

Magdeburg - Einen so breit angelegten Protest von Lehrern hat es in Sachsen-Anhalt selten gegeben: 102 Grundschulleiter - das entspricht fast einem Viertel aller Grundschulen (436) des Landes - haben sich am Freitag mit einem Brandbrief an die Landespolitik gegen vom Bildungsministerium geplante Kürzungen bei Lehrerstunden zum neuen Schuljahr gewandt.