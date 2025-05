Magdeburg - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will das umstrittene Heizungsgesetz umkrempeln. Sie sagte jetzt, Gasheizungen pauschal zu verteufeln, sei „fatal“. Sie will auch bezahlbare Hybridlösungen wie einen Mix aus Gas und Solar. Der Quasi-Zwang zur Wärmepumpe soll entfallen. Was sagen Politiker und Fachleute in Sachsen-Anhalt? Das Thema wird nach wie vor kontrovers diskutiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.