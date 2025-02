Nach Fünf-Punkte-Plan der AfD: Sachsen-Anhalts Union steckt vor der Landtagssitzung in dieser Woche im Brandmauer-Dilemma. Wie die CDU das Problem lösen will.

AfD bringt Merz-Antrag in Magdeburger Landtag: So reagiert die CDU

Magdeburg - Die AfD im Magdeburger Landtag sorgt für Unruhe in Sachsen-Anhalts Koalition: Am Donnerstag will sie im Plenum über Forderungen eines Fünf-Punkte-Plans zur Begrenzung der Migration abstimmen lassen. Einen Antrag mit wortgleichen Forderungen hatten Ende Januar CDU/CSU mit Stimmen von AfD und FDP durch den Bundestag gebracht - und damit viel Kritik auf sich gezogen.