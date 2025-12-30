Der Bund und das Land fördern in den kommenden zehn Jahren fast 100 Schulen in Sachsen-Anhalt mit 473 Millionen Euro. Lesen, Schreiben, Rechnen und soziale Unterstützung sind dabei zentral – aber wie nachhaltig ist der Geldregen?

Kerstin Böker im Flur ihrer Grundschule in Magdeburg. 17 Nationen lernen hier in der Alten Neustadt von Magdeburg unter einem Dach.

Magdeburg - Fast 90 der 200 Kinder in der Magdeburger Grundschule „Moldenstraße“ kommen aus dem Ausland – der Zuwandereranteil liegt bei mehr als 44 Prozent. Insgesamt 17 Nationen lernen hier in der Alten Neustadt in einem renovierten DDR-Schulgebäude unter einem Dach: Deutsche, Rumänen, Türken, Ukrainer, Syrer, Vietnamesen, Inder.