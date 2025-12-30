Verschärfte Vorkehrungen nach Anschlag Magdeburg rechnet mit vierzigfach höheren Sicherheitskosten für Weihnachtsmarkt
Betonsperren, Sandsäcke, Taschenkontrollen, Videoüberwachung - die geplanten Ausgaben der Städte in Sachsen-Anhalt für ihre Weihnachtsmärkte sind nach der Amokfahrt von Magdeburg massiv gestiegen.
30.12.2025, 14:25
Magdeburg - Die geplanten Ausgaben von Städten und Gemeinden in Sachsen-Anhalt für die Sicherheit ihrer Weihnachtsmärkte haben sich nach dem Anschlag auf den Magdeburger Markt am 20. Dezember 2024 teils massiv erhöht. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums von Tamara Zieschang (CDU) auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor.