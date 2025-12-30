Betonsperren, Sandsäcke, Taschenkontrollen, Videoüberwachung - die geplanten Ausgaben der Städte in Sachsen-Anhalt für ihre Weihnachtsmärkte sind nach der Amokfahrt von Magdeburg massiv gestiegen.

Die Kosten für die Sicherung des Weihnachtsmarktes sind vor allem in Magdeburg massiv in die Höhe geschossen.

Magdeburg - Die geplanten Ausgaben von Städten und Gemeinden in Sachsen-Anhalt für die Sicherheit ihrer Weihnachtsmärkte haben sich nach dem Anschlag auf den Magdeburger Markt am 20. Dezember 2024 teils massiv erhöht. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums von Tamara Zieschang (CDU) auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor.