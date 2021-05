Ministerpräsident Haseloff hat die neue Corona-Verordnung für Sachsen-Anhalt vorgestellt

Magdeburg. Am Freitag (7. Mai) wurde die neue Corona-Verordnung des Landes vorgestellt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne haben über die Verordnung live via Youtube gesprochen.

Die neuen Regeln greifen überall dort, wo die Bundes-Notbremse nicht aktiv ist - also in den Kreisen, die sich im zweistelligen Inzidenzbereich befinden. Zum Beispiel in Magdeburg wird die Notbremse voraussichtlich am Wochenende außer Kraft gesetzt.

Die Pressekonferenz wurde im Internet übertragen: Hier geht es zum Video-Kanal der Landesregierung