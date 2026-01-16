Der Iraner und Wahl-Magdeburger Ali Ghardooni hofft auf ein Eingreifen der USA zu Gunsten der Demonstranten in seiner Heimat. Auf die nächsten Tage komme es jetzt an, sagt er. Die Europäer spielten dabei eine wichtige Rolle.

Para-Olympionik aus Magdeburg: „Allein werden die Iraner den Regime-Wechsel kaum schaffen“

Der ehemalige Diskuswerfer und Kanute Ali Ghardooni lebt seit 2004 in Magdeburg. 2008 belegte er bei den Paralympics im Diskus den vierten Platz.

Magdeburg - Ali Ghardooni sitzt beim Bäcker im Breiten Weg in Magdeburg und ringt mit den Tränen. „In diesen Tagen gibt es im Iran keine Straße ohne schwarze Fahne“, erzählt er und muss sich ein Taschentuch nehmen. „Fast in jeder Familie gibt es Opfer“, sagt er.