Pharma-Großhändler Gehe plant nicht länger mit Standort Magdeburg

Magdeburg - Der Pharma-Großhändler Gehe plant offenbar, seinen Standort in Magdeburg zu schließen. Das teilte eine Sprecherin auf Volksstimme-Anfrage sinngemäß mit. Mit dem Partner Alliance Healthcare (AHD) investiere man derzeit in die Standorte Halle und Harsum (Niedersachsen). „In diesem Zusammenhang wird beabsichtigt, die Geschäfte des kleinsten Hauses in der Region, der Niederlassung in Magdeburg, zukünftig von den beiden modernisierten Häusern in Harsum und Halle zu bedienen.“