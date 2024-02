Polizisten haben im vergangenen Jahr 540 Mal die Schusswaffe genutzt. Überwiegend werden die Pistolen bei gefährlichen oder verletzten Tieren eingesetzt. Warum das so ist und die Tendenz seit Jahren steigt.

Finger am Abzug: Polizei in Sachsen-Anhalt greift häufiger zur Dienstwaffe

Polizisten in Sachsen-Anhalt haben im Jahr 2023 540 Mal zur Schusswaffe gegriffen.

Magdeburg. - Durch Schüsse aus den Dienstwaffen der Polizei sind in den vergangenen zehn Jahren in Sachsen-Anhalt vier Menschen getötet und sechs verletzt worden. Insgesamt 44 Mal richteten die Beamten in dem Zeitraum ihre Pistolen gegen Personen, dabei wurden 14 Warnschüsse abgegeben. Das ergibt eine Erhebung des Innenministeriums.