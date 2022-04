Polizisten in Sachsen-Anhalt doppelt so häufig krank wie andere Beschäftigte

Während Beschäftigte zwischen 15 und 19 Tagen pro Kopf im Jahr 2020 krankgemeldet waren, lag die Zahl bei der Polizei doppelt so hoch. In einigen Revieren gibt es sogar 40 bis 55 Ausfalltage.

Magdeburg - Rund eineinhalb Monate fällt im Schnitt ein Polizeibeamter in Sachsen-Anhalt für den Dienst aus. Das zeigt eine aktuelle Erhebung des Innenministeriums. So gab es im vergangenen Jahr 33 Fehltage pro Kopf bei Polizeivollzugsbeamten insgesamt. In einzelnen Revieren sind es weit mehr. Im Salzlandkreis fehlte zum Beispiel ein Beamter durchschnittlich 55 Tage im Jahr, in Magdeburg 40 und im Harz 47,4. Die Ausfalltage liegen dort zum Teil sogar dreimal so hoch wie der Durchschnitt anderer Berufe. Zum Vergleich: Laut AOK lagen die Krankmeldungen bei ihren versicherten Beschäftigten im Land im Jahr 2020 pro Kopf bei 15, die Techniker-Krankenkasse rechnete 19 aus.