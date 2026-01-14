Therapeuten schlagen angesichts einer verschlechterten seelischen Gesundheit von Kindern Alarm. Eine zentrale Rolle spielen digitale Medien. Die Forderung: Smartphones sollten zumindest an Grundschulen tabu sein.

Grundschüler mit Kopfhörern: Die Psychotherapeutenkammer meldet einen Anstieg von problematischem Nutzungsverhalten bei Kindern in Bezug auf Smartphones - mit gravierenden Folgen.

Magdeburg - Die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer warnt vor einer deutlich verschlechterten psychischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen – und spricht sich für ein generelles Handyverbot in Grundschulen in Sachsen-Anhalt aus.