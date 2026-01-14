Kammer appelliert an Bildungspolitik Psychotherapeuten für Handyverbot an Sachsen-Anhalts Grundschulen
Therapeuten schlagen angesichts einer verschlechterten seelischen Gesundheit von Kindern Alarm. Eine zentrale Rolle spielen digitale Medien. Die Forderung: Smartphones sollten zumindest an Grundschulen tabu sein.
14.01.2026, 17:17
Magdeburg - Die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer warnt vor einer deutlich verschlechterten psychischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen – und spricht sich für ein generelles Handyverbot in Grundschulen in Sachsen-Anhalt aus.